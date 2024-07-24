Pimco'nun gelişmekte olan ülke piyasalarından sorumlu yöneticisi Pramol Dhawan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikasını sürdüreceğini ve fonun Türk varlıklarına olan olumlu yaklaşımını koruduğunu belirtti.

Pimco'nun TCMB beklentileri ve Türk varlıklarına bakışı

Pimco yöneticisi Pramol Dhawan, TCMB'nin yüksek enflasyon endişeleri nedeniyle kısa vadede sıkı para politikasını koruyacağını düşündüklerini söyledi. Dhawan, politika yapıcıların uyguladığı makro ihtiyati tedbirlerin, parasal aktarım mekanizmasını iyileştirdiğini ve dış kırılganlıkları azaltmaya başladığını ifade etti.

Türk varlıklarına yapıcı yaklaşım

Dhawan, Reuters'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin cari açığının azalması ve döviz rezervlerinin artmasının, fonun Türk varlıklarına olan olumlu bakışını sürdürmesine neden olduğunu belirtti. Pimco, geçen yılın sonlarında Türk varlıklarını portföyüne eklemiş ve bu yaklaşımını koruduğunu vurgulamıştı.

Pimco'nun Türk ekonomisine güveni

Dhawan, Türkiye'de para ve maliye politikasında atılan adımların cari açığın azalmasına ve Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin artmasına katkıda bulunduğunu söyledi. Bu gelişmeler, Türkiye'nin ekonomik istikrarı için olumlu sinyaller olarak değerlendirilmekte.

Dolarizasyon ve KKM azalması

Dhawan, politika yapıcıların KKM miktarının kademeli olarak azalmasını sağlarken, dolarizasyonda düşüşün devam ettiğini belirtti. Bu durum, Türkiye'nin finansal istikrarına olan güveni artırmakta ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekmekte.

Pimco'nun geçmişteki ve gelecekteki yatırımları

Pimco, geçen yılın sonlarında Türk varlıklarını portföyüne ekleyerek, Türkiye ekonomisine olan güvenini göstermişti. Pimco'nun yönetimindeki yaklaşık 2 trilyon dolar varlık, dünyanın en büyük fon yönetim şirketlerinden biri olarak, Türk ekonomisine olan ilgisini ve güvenini sürdürmekte.