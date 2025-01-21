Çocuklar Duymasın dizisindeki ‘Meltem’ karakteriyle hafızalarda yer edinen Pınar Altuğ, ekranlardan uzak olsa da sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Instagram hesabından lüks evinin iç detaylarını paylaşan Altuğ, takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Altuğ’un sade ve şık tasarımla döşenmiş evi, doğal tonlar ve cam tavanlar ile ferah bir görünüm sunuyor. Bu modern tasarım, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken, birçok kişi evin huzur veren atmosferini övdü.

Sosyal medyada yorum yağmuru

Evinin detaylarını paylaştığı Instagram gönderisi, hızla beğeni ve yorum aldı. "Evin çok güzelmiş", "Aşırı ferah bir ev" gibi yorumlar, Pınar Altuğ'un takipçileri tarafından yapıldı. Ünlü oyuncunun evinin sade ama şık tasarımı, takipçilerini etkileyerek uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor.

Pınar Altuğ ekranlara dönecek mi?

Pınar Altuğ’un uzun süredir ekranlardan uzak kalmış olması, hayranları tarafından merak ediliyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Altuğ, bu güzel evde dinlenmeye devam ederken, gelecekteki projeleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.