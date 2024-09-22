Pınar cup'ın son gününde Yukatel Merkez Efendi Belediye Spor'u 94-51 gibi açık bir skorla geçen Karşıyaka, kupanın sahibi oldu.

Arkadaşlar takım çok iyi. Lütfen salonu, büyük maç, küçük maç ayırmadan dolduralım. Çünkü bizim takım çok doyurucu bir basketbol oynuyor! Gelen basketbol'a doyup gidiyor! İki gün önce Yunanlı kardeşlerimizi basketbola doyuran! Karşıyakalı oyuncular, bugünde Denizlili meslektaşlarını basketbola doyurup, uğurladılar!

Şaka bir yana gerçekten iyi oynuyoruz. Oyuncular işini ciddiye alıyor. Gayretli, pozitif etki yaratma amaçlı bir takım görüyorum sahada. Oyuncu kalitesi de yüksek olunca, seyir zevki üst düzey bir takım oluşmuş.

İki gün önce salonda yerimi alıp, Yunanlı kardeşlerimizi rencide ettiğimiz maçı takip etmiştim. Maçı yazmaya gerek duymamıştım. Çünkü rakibi çok zayıf bulmuştum. Genç ve tecrübesiz bir takımdı. Şaşkınlık içerisindeydiler. Hakemler de kollayınca bir süre oynamaya çalıştılar. Ama ezici kuvvetimize direnemişlerdi. Ben rakibi kötü bulmuştum ama onlar dün, Merkez Efendi'yi yenmeyi başarmışlar. Demek ki bizim iyi oyunumuz rakibi zayıf göstermiş! Merkez Efendi çok kötü takım değil. Maça da şok bir 6 sayı ile başladılar. Ama sonra takımımız maça girince, dizginleri ele aldık ve hiç bırakmadık! Çeyrek skoru 19-12 olunca.Karşıyakalılar skorboard'a bakıp şöyle bir gülümsedi.

Oyuncuları bu uzun maratona hazır gördüm. Hızlı ve göze hoş gelen bir basketbol oynuyoruz. İsim isim değinmek gerekirse, önce yerlilerden başlayayım: Sipahi maçın başında küçük bir hata yapınca konsantrasyonu arttı galiba? Müthiş bir performans ortaya koydu. Hakan çok istekli ve becerikliydi. Adete Ufuk hocaya daha çok süre istiyorum diye haykırıyordu! Akyazılı iyi bir savunmacı, tam bir görev adamı.Dün şutu da girince, çok verimli oldu. Muhsin çok iyi oynadı. Hem savunmada hem de hücumda çok etkiliydi. Çok beğendim. O da bizim takımla seviye atlayan oyunculardan biri olacak galiba. Oyunun sonlarında dakika bulabilen oyunculardan bahsetmemek haksızlık olur. Tırpancı da Demirel de ışıltılar saçtılar. Tırpancı arka arkaya attığın smaçlarla maçın sonunda keyif verdi. Hepsinden ben razı oldum!

Gelelim yabancılara.. Web ve Jeferson, Avrupanın her takımında süre alır. Çoğunda yıldız olur. İkisi de star.. McDermott iyi bir şutör. İşini iyi yapıyor. Boş kaldıkça topu çembere göndermekte zorlanmıyor. Çember altı silahımız, Fransız pivot hücumda çok iyi olsa da, müdafaa da aynı düzeyde değil. Fakat, oynadığımız çabuk basketbol ve değişmeli savunma modelimizle, ileriki maçlarda, daha iyi pivotlara karşı, takım kendisine yardım ederse savunmada da başarılı olacaktır.

Ve McCollum... Tek cümleyle söylemek gerekirse; "Tehlike Halinde Camı Kırınız"

Kenarda dursun, maç sıkışırsa, haber verin. Gelsin maçı kazansın! O kadar mı? O kadar! Jeferson böyle oynayacaksa, McCollum'u oyunun kilitlendiği anlarda, diri kullanma lüksümüz olacaktır.

Geniş rotasyon şampiyonluğun anahtarı. Bu anahtar da Ufuk hocamızın boynunda. Allah sakatlık vermesin.

Buradan sonrası taraftara bakar! Göğsünde Atatürk'ün verdiği ay-yıldız olan kulübü, sevenleri ASLA yalnız bırakmayacaktır!