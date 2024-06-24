Yeşil-kırmızılı ekip, Bahçeşehir Koleji'nden Jerry Boutsiele, Darüşşafaka'dan Muhsin Yaşar ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan Darun Fatts Russell'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İzmir temsilcisi, transfer listesindeki diğer isimler arasında Manisa BŞB'den Meksikalı guard Pako Cruz ve genç bir yerli pivotun da bulunduğu öğrenildi. İç transferde ise Errick McCollum ve Vitto Brown'ı ikna etmek için görüşmeler sürüyor.

Pınar Karşıyaka, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak amacıyla transfer çalışmalarını hızlandırdı. Jerry Boutsiele'nin uzun rotasyonuna katkı sağlaması, Muhsin Yaşar'ın ise pivot pozisyonunda güçlendirmesi bekleniyor. Guard pozisyonuna ise Darun Fatts Russell ile dinamizm katılması planlanıyor. Ayrıca, Meksikalı guard Pako Cruz ve genç bir yerli pivotun transferi için de girişimlerde bulunuluyor.