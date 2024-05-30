Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisindeki ilk maçta Anadolu Efes'e deplasmanda 103-80 mağlup olan Pınar Karşıyaka, seriyi eşitlemek ve saha avantajını elde etmek için yeniden sahaya çıkıyor. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün saat 20.30'da başlayacak olan mücadelede Karşıyaka, rakibini yenerek seriyi 1-1'e getirmeyi hedefliyor.

Serinin üçüncü maçı 2 Haziran Salı günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Karşıyaka bugün kazanırsa, 4 Haziran Salı günü evinde oynanacak dördüncü karşılaşmada Anadolu Efes'i ağırlama avantajına sahip olacak.

"Kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

İlk maçta ilk yarıda başa baş bir oyun sergileyen Karşıyaka, üçüncü periyotta rakibine 30 sayı şansı tanıyıp yalnızca 10 sayı atabilince farklı bir yenilgi aldı. Antrenör Ufuk Sarıca, "Müthiş bir ilk yarı oynadık. Devreye başabaş girdik, hatta sonda yaptığımız faul olmasaydı önde girecektik. Bu kadar çok üçlük yediğimiz bir maçı kazanmak kolay değil. Fakat asıl kırılma anı üçüncü periyotta oldu. Hem onların sertliğine karşılık veremedik hem skor olarak çok geride kaldık. Şimdi ikinci maça hazırlanacağız. Bir seri oynuyoruz. Ondan sonra İzmir’de bir maçımız daha var. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.