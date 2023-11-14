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Strazburg kentindeki Rhenus Sport Arena'da oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Çift devreli maçlar sonucunda gruplarını lider olarak bitirecek takımların direkt son 16'ya kalacağı Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka yarın deplasmanda da kazanırsa liderlik için çok büyük avantaj elde edecek. Avrupa'da aynı organizasyonda 2021'de final oynayan Karşıyaka son 2 sezonda ise grupta liderliği kaçırdıktan sonra Play-In etabında elenmekten kurtulamamıştı. Lig ve Avrupa'da çıktığı son 3 maçı kazanan yeşil-kırmızılılarda arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmaları kaçıran guard McCollum'un da Strasbourg önünde parkelere dönmesi bekleniyor. Pınar Karşıyaka, BCL'de sonraki maçında 29 Kasım'da yine en önemli rakibi konumundaki SIG Strasbourg'u ağırlayacak.



CAREY ÖDÜLÜNÜ ALDI



Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ekim ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Pınar Karşıyakalı Vernon Carey, ödülünü aldı. Şampiyonlar Ligi tarihinin en genç MVP'si olan 22 yaşındaki pivot Carey, ödülüne takım arkadaşları, teknik kadro ve Sportif İşlerden Sorumlu Asbaşkan İlker Ergüllü ile Basketbol Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu'nun katıldığı törenle kavuştu. Takımı Fransa deplasmanında da yalnız bırakmayacak yönetim, maç öncesi yeşil-kırmızılı oyuncularla bir araya gelerek moral verdi. Fransa'da gurbetçi taraftarlar da yine Kaf-Kaf'ın yanında olacak.

