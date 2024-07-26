Pınar Karşıyaka Ismine 26 Yıl Sonra Veda Ediyor

Basketbol Süper Ligi’nin köklü ekiplerinden Karşıyaka, 26 yıllık isim sponsoru Pınar ile yollarını ayırıyor. Kulübün onursal başkanı Selçuk Yaşar'ın kurucusu olduğu Pınar, 1998 yılından bu yana aralıksız süren isim sponsorluğunu sonlandırma kararı aldı. Pınar Karşıyaka adıyla büyük başarılar kazanan yeşil-kırmızılı ekip, yeni sezonda farklı bir isim sponsoruyla yola devam edecek. Pınar, isim sponsorluğundan çekilmesine rağmen kulübün basketbol şubesine mali destek sağlamaya devam edecek.

26 yıllık sponsorluk dönemi sona eriyor

Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü ve holding yönetiminin sponsorlukla ilgili yaptığı toplantıda, karşılıklı anlaşma ile yeni sezonda yola devam etmeme kararı alındı. 1998 yılından bu yana Pınar Karşıyaka adıyla mücadele eden ekip, bu süreçte Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu gibi önemli başarılar elde etti. İzmir'i ilk kez Euroleague'de temsil eden Kaf-Kaf, yeni isim sponsoru arayışına girdi.

Pınar'dan karşılıksız destek taahhüdü

Pınar, isim sponsorluğundan çekilmesine rağmen Karşıyaka'ya 1 ile 1.5 milyon Euro arasında karşılıksız reklam desteği sağlamayı taahhüt etti. Geçen yıl isim sponsorluğu için firmadan 90 milyon TL civarında destek alan Karşıyaka, Türkiye'nin en uzun soluklu isim sponsorluğunun sonlanmasının ardından yurtiçi ve Avrupa arenasında farklı isim sponsorlukları arayacak. Ayrıca, yeni forma göğüs ve sırt sponsorlukları da bulunacak.

Karşıyaka'nın yeni yol haritası

Karşıyaka, artan bütçelere yeni sponsorluklar bulma amacıyla Pınar'ın desteğiyle yeni sezona hazırlanıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, hem yurtiçi hem de Avrupa'da rekabetçi olabilmek için yeni isim sponsorları arayışına hız verdi. Başkan İlker Ergüllü, kulübün geleceği için doğru sponsorluk anlaşmaları yaparak Karşıyaka'yı daha da ileriye taşıma hedefinde olduklarını belirtti.