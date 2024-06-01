Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Maçın öğrenci 200, tam 400 TL'den satışa çıkan biletlerinin tamamı tükendi. Kaf-Kaf güçlü rakibini yine kapalı gişe ağırlayacak. Pınar Karşıyaka yarı finalde evindeki ilk maçı kazanırsa durumu 2-1'e getirip seriyi 4 Haziran Salı günü yine İzmir'de oynanacak dördüncü maça taşıyacak. Toplam 3 galibiyet alanın finale çıkacağı eşleşmede Karşıyaka evinde Anadolu Efes'e mağlup olursa ise sezonu tamamlayacak

Editör: Sude Kula