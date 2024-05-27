Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yarı finalde Anadolu Efes ile eşleşen Pınar Karşıyaka, bu kez zinciri kırmaya ve rakibine karşı hesap kesmeye kararlı.

Son iki yılın hesabı kesilecek

Geçtiğimiz iki sezonda Play-Off'ta Anadolu Efes'e elenen Karşıyaka, bu sene intikam peşinde. Ligde en son 2014-2015 sezonunda şampiyon olan İzmir ekibi, 9 yıllık hasreti dindirmek istiyor.

İlk iki maç İstanbul'da

Yarı final serisinin ilk iki maçı İstanbul'da oynanacak. 29 Mayıs Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda sahaya çıkacak olan Karşıyaka, rakibine karşı deplasmanda avantaj yakalamayı hedefliyor. 31 Mayıs Perşembe günü ise yine İstanbul'da oynanacak ikinci maç ile seriye ara verilecek.

Karşıyaka'nın kozu taraftarları

Ufuk Sarıca'nın önderliğindeki Karşıyaka'nın en büyük kozu ise taraftarları olacak. İzmir'e dönerek taraftarının desteğiyle seriyi kazanmak istiyorlar.

Play-Off'ta zorlu bir yol

Karşıyaka, Play-Off'ta bugüne kadar iki kez Anadolu Efes'e, birer kez de Fenerbahçe ve Galatasaray'a elendi. Bu sezon ise çeyrek finalde Galatasaray Ekmas'ı elemeyi başaran Karşıyaka, Anadolu Efes'i yenerek finale yükselmek istiyor.