Son 2 sezondur Pınar Karşıyaka forması giyen 36 yaşındaki guard Errick McCollum, yeşil-kırmızılı takımla yoluna devam edecek. McCollum'un imzası beklenirken, geçen sezonki performansıyla dikkat çektiği belirtiliyor. McCollum, Süper Lig'de 19.8 sayı, 3 ribaund, 5.8 asist, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 15.4 sayı, 2.5 ribaund, 4.3 asist ortalamaları tutturmuştu.

İç Transferde Son Durum

Pınar Karşıyaka, iç transferde Vitto Brown ile görüşmelerini sürdürüyor. Brown'ın durumu, takımın iç transferdeki önemli konularından biri olarak öne çıkıyor.

Dış Transferde Hedefler

Dış transferde ise Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'nden uzun oyuncu Jerry Boutsiele, Darüşşafaka'dan pivot Muhsin Yaşar ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan guard Darun Fatts Russell ile imza aşamasında. Bu oyuncularla yapılacak anlaşmalar, Pınar Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi kadro gücünü artırmayı hedefliyor.