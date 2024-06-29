Pınar Karşıyaka, basketbol şubesinin yeni yapılanmasında camianın etkili ismi Nazım Torbaoğlu'nu önemli bir role getirdi. Torbaoğlu, kulüpte daha önce basketbol ve voleybol şube başkanlığı gibi rollerde bulunmuş ve takımı Avrupa başarılarına taşıyan temelleri atmış bir isim. Son 10 yılını kulüp yönetimlerinden uzak geçiren Torbaoğlu, 2024-2025 sezonundan itibaren hem üstyapı hem altyapı organizasyonunda etkin bir rol üstlenecek.

Basketbol Şube Başkanlığı devam ediyor

Basketbol Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu da görevine devam edecek. Yeşil-kırmızılı kulübün yeni basketbol yapılanması, Torbaoğlu'nun yönetiminde gerçekleşecek. Başkan İlker Ergüllü, yapılan değişikliklerin kulübe güç katacağını ve büyüme sağlayacağını belirtti.

Transfer harekatı başladı

Karşıyaka'nın transfer harekatı da hız kazandı. Takım, ABD'li guard Daron Russell ve pivot Muhsin Yaşar ile resmi sözleşme imzaladı. Russell, geçtiğimiz sezon Manisa Büyükşehir Belediyespor'da gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Muhsin Yaşar ise Darüşşafaka'dan transfer edildi ve her iki oyuncunun da takıma önemli katkılar sağlaması bekleniyor.