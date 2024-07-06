Türkiye Basketbol Süper Lig'i ekibi Pınar Karşıyaka iki transfere imza attı. Yeşil-kırmızılılar Belçika'nın Oostende takımından Damien Jefferson'ı ve Maccabi'den forvet James Webb'i transfer etti.

Amerikalı forvet Jefferson Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka'ya karşı 19 ve 17 sayıyla oynamıştı. Öte yandan Ankaragücü, Pınar Karşıyaka’dan Deniz Kılıçlı’yı kadrosuna kattı. 1990 doğumlu, 2.06 m boyundaki uzun oyuncu Anadolu Efes altyapısından yetişti, 2013’te West Virginia’dan mezun oldu. Anadolu Efes, İBB, Trabzonspor, Büyükçekmece, Bahçeşehir Koleji formaları giyen Kılıçlı 2022’de Pınar Karşıyaka’ya geçmişti.