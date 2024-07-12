Basketbol Süper Ligi'nin iddialı ekiplerinden Pınar Karşıyaka, dış transferde önemli bir hamle yaparak Maccabi Tel Aviv'den 30 yaşındaki forvet James Webb III ile sözleşme imzaladı. 2.05 metre boyundaki Webb, geçen sezon İsrail Ligi'nde 14 maçta 8.4 sayı ve 6.0 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekti. Euroleague'de ise 6.2 sayı ve 3.2 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

James Webb III'ün kariyeri

James Webb III, NBA'da 2017-18 sezonunda Brooklyn Nets formasıyla 10 maça çıktıktan sonra Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi. Almanya'da Bonn, Yunanistan'da Larissa, İspanya'da ise Murcia ve Valencia takımlarında başarılı performanslar sergiledi.

Yeni sezonda iddialı

Pınar Karşıyaka, Webb'in tecrübesi ve yetenekleriyle yeni sezonda büyük hedeflere ulaşmayı amaçlıyor. Başarılı forvetin takıma katılması, Pınar Karşıyaka'nın Basketbol Süper Ligi'nde daha da iddialı bir konuma gelmesine katkı sağlayacak.