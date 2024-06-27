Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde üç Ege temsilcisinin grup aşaması rakipleri belirlendi. Pınar Karşıyaka, C Grubu'nda mücadele edecek ve geçen sezon son 16 turunda rakip olduğu Tenerife ile eşleşti. Ayrıca Fransa'dan Saint Quentin ve Yunanistan'dan Kolossos ile karşılaşacak.

Manisa Büyükşehir Belediyespor ise ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılacak ve H Grubu'nda yer alacak. İspanya'dan UCAM Murcia, Yunanistan'dan Peristeri ve Sırbistan'dan FMP Belgrad ile mücadele edecek.

Ön eleme turunda yer alacak Aliağa Petkimspor ise ilk olarak Hollanda ekibi Heroes Den Bosch ile karşılaşacak. Bu turu geçmeleri halinde Fransa'dan Cholet Basket ile gruplara kalma mücadelesi verecekler.