Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile oynayacağı Play-Off yarı final serisine hazırlanan Pınar Karşıyaka, maaş ve prim ödemeleriyle moral buldu. Bu sezonluk sponsorluk alacağı kalmayan yeşil-kırmızılılarda finali hedefleyen takımın geciken maaşları, yeni sezon için başlatılan basketbol VIP koltuk satışları ve Başkan İlker Ergüllü'nün desteğiyle ödendi. Pınar Karşıyaka'da Ergüllü ve 2'nci Başkan Mustafa Karabağlı, çeyrek finalde Galatasaray'ı zorlu serinin ardından elemeyi başaran yeşil-kırmızılılara 50 bin Dolar prim ödemesi de yaptı.

Editör: Adnan Karabulut