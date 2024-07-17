Genel Müdür Gürkan Hekimoğlu, Pınar Süt'ün 2024 yılı sonuna kadar yaklaşık 300 milyon liralık yatırım yaparak modern ambalaj tasarımlarına geçeceğini açıkladı.

Pınar Süt'ün ihracat başarısı

Türkiye'nin lider süt markası Pınar Süt, 2023 yılında 10,9 milyar TL ciroya ulaştı ve 30 ülkeye 36,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam, Türkiye’nin toplam markalı süt ürünleri ihracatının yüzde 17,5'ini oluşturdu. 2024 yılında ise Pınar Süt, ihracatını artırmayı ve yeni pazarlara açılmayı hedefliyor.

Pınar Süt, sağlık, kalite ve inovasyon odaklı yaklaşımıyla sektörde öncü olmayı sürdürüyor. Genel Müdür Gürkan Hekimoğlu, 2024 yılı sonuna kadar yeni ambalaj tasarımları için yaklaşık 300 milyon liralık yatırım yapacaklarını belirtti. Ayrıca, 2023 yılında yapılan toplam 135,5 milyon TL’lik yatırım ile tesislerin yenileme ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Eskişehir ve Şanlıurfa fabrikalarındaki peynir proses hatları yatırımları hız kesmeden devam ediyor.

Sürdürülebilir gelişim ve genç çiftçiler

Hekimoğlu, sürdürülebilir gelişim vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini ve tarımda genç nüfusun azalmasının en büyük sıkıntılardan biri olduğunu vurguladı. Pınar Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte gerçekleştirilen araştırma projesi, genç çiftçilerin sosyo-ekonomik desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu. Bu kapsamda, genç çiftçilerin sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi, sosyo-kültürel desteklerin sağlanması ve kırsal yaşamın canlandırılması için çeşitli faaliyetlerin yapılması önerildi.

Yeni pazarlar ve rekabet

Hekimoğlu, rekabetin arttığı ve tedarik zinciri zorluklarının etkili olduğu bir ortamda başarılı olabilmek için inovasyona odaklanmayı ve sürdürülebilir üretim yöntemlerini benimsemeyi planladıklarını söyledi. 2024 yılında farklı kategorilerde yenilikçi ürünler geliştirerek pazardaki güçlü konumlarını korumayı hedeflediklerini belirtti.