Sürdürülebilir gelişim vizyonuyla çalışmalarını gerçekleştiren Pınar Süt, modern tasarıma sahip yeni ambalajı için 2024 yılı sonuna kadar yaklaşık 300 milyon liralık yatırım gerçekleştirmiş olacak.

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Yeni nesil ambalajları Türkiye ile ilk defa buluşturan firma, “Sade Süt”, “Pınar Organik Süt”, “Pınar Çocuk Sütü” ve “Pınar Denge Süt” çeşitlerinde ‘Ultra Edge’ ambalajı tüketicilerinin beğenisine sunuyor. Kolaylıkla kavranabilmesiyle tutuş rahatlığı sağlayan Pınar Süt'ün yeni nesil ambalajı, dolaplarda yer tasarrufu da sağlıyor. 

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Editör: Sude Kula