Türk gıda sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olan WorldFood İstanbul 2024, Pınar’ın zengin ürün portföyünü sergilediği ve uluslararası pazarlardaki hedeflerini duyurduğu bir platform oldu. Şirket, bu yıl Tayland, Arnavutluk ve Bosna-Hersek pazarlarına giriş yaparak ihracat ağını genişletmeyi planlıyor.

Pınar’ın uluslararası büyüme stratejisi

WorldFood İstanbul 2024, gıda sektörünün önde gelen markalarını bir araya getirerek, uluslararası ticaret fırsatlarını keşfetme imkanı sundu. Pınar, etkinlikte, 30’u aşkın ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla dikkat çekti. Şirket, 2024 yılı içinde yeni hedef pazarlar olarak Tayland, Arnavutluk ve Bosna-Hersek'i belirledi.

Yurtdışı bayileriyle önemli toplantı

Fuar kapsamında, Pınar’ın uluslararası stratejilerini paylaşmak üzere düzenlenen özel bir akşam yemeğinde, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, Yaşar Dış Ticaret Başkan Yardımcısı Cüneyt Başbakkal ve Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, yurtdışı bayileriyle bir araya geldi. Toplantıda, Pınar’ın 2024 hedefleri ve küresel genişleme stratejileri masaya yatırıldı.

Yeni pazarlar ve gelecek vizyonu

Pınar’ın Tayland, Arnavutluk ve Bosna-Hersek gibi stratejik pazarlara giriş yapma kararı, şirketin uluslararası arenada daha da güçlenme hedefinin bir yansıması. Tayland, Asya pazarında önemli bir büyüme potansiyeli sunarken; Arnavutluk ve Bosna-Hersek, Balkanlar’daki etkisini artırma fırsatları sağlıyor.