Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konserde, Ekrem İmamoğlu çifti Pink Martini grubuna eşlik ederek "Aşkın Bahardı" şarkısını söylediler.

Keyifli anlar

Pink Martini, İstanbul’daki hayranlarıyla buluştuğu gecede, Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’nu sahnede ağırladı. İmamoğlu çifti, grubun sevilen şarkılarından biri olan "Aşkın Bahardı"yı birlikte seslendirdi. Bu anlar, konser izleyicileri tarafından büyük beğeni topladı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

1994 yılında piyanist Thomas M. Lauderdale tarafından Portland, Oregon'da kurulan Pink Martini, Latin müziği, lounge, Avrupa klasik müziği ve caz gibi çeşitli müzik türlerini içeren geniş bir repertuara sahip.