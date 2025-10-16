New York Long Island bölgesinde 16 yaşındaki Theresa Fusco, 10 Kasım 1984’te çalıştığı paten pistinden ayrıldıktan sonra kaybolmuş, yaklaşık bir ay sonra ormanlık alanda tecavüz edilip boğularak öldürülmüş halde bulunmuştu.

Olayın ardından 1986’da John Restivo, Dennis Halstead ve John Kogut haksız yere mahkum edilmiş, ancak Innocence Project’in girişimiyle yapılan DNA testleri suçlamaların yanlış olduğunu ortaya koymuştu. 2003’te mahkumiyetler bozulmuş, Kogut beraat etmiş, diğer iki sanığın suçlamaları düşürülmüştü.

40 yıl sonra yeni DNA kanıtı

Yetkililer, cinayetin üzerinden 40 yıl geçtikten sonra, zanlının kimliğini bir kafede kullanılan bardak ve pipetten alınan DNA örneği ile belirledi.

63 yaşındaki Richard Bilodeau, iki ayrı ikinci derece cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Savcılık, Bilodeau’nun o dönemde Lynbrook’ta büyükbabasıyla yaşadığını ve olay yerinin yaklaşık bir mil uzağında oturduğunu açıkladı.

Nassau Bölge Savcısı Anne Donnelly, davanın çözülmesini “adli tıptaki olağanüstü ilerlemeler” ve “soğuk dosyalar biriminin adalet arayışına” bağladı. Donnelly, “Theresa Fusco’nun hayatı 40 yıl önce vahşice elinden alındı. Ailesi yıllarca suçluyu öğrenememenin acısını taşıdı” dedi.

Bilodeau’nun avukatı Daniel Russo, müvekkilinin masum olduğunu savundu: