İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı pistindeki kuşlar nedeniyle uçuş trafiği geçici olarak aksadı. İniş yapmaya çalışan iki uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı, diğer uçaklar ise havada tur attı.

Pistteki kuşlar uçuş trafiğini engelledi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda öğle saatlerinde pistteki kuşlar nedeniyle bazı uçuşlar aksadı. AJet’e ait Diyarbakır-İstanbul seferini yapan Airbus A320 tipi uçak, iniş yapacağı sırada pistte çok sayıda kuş gördü. Uçak pilotu, olası bir kuş çarpması riskine karşı durumu Hava Trafik Kontrol Kulesi’ne rapor etti. Hemen ardından pistteki durum kontrol edilmeye başlandı.

Uçaklar havada tur attı

Kuşların pistte olmasından dolayı iki uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı. İnişe yaklaşan diğer uçaklar ise havada bekleyerek tur atmak zorunda kaldı. Yapılan kontrollerin ardından, pistin güvenli olduğu tespit edildi ve uçuşlar normale döndü.

Uçuşlar normale döndü

Yapılan detaylı kontrollerin ardından pistte herhangi bir olumsuzluk olmadığı belirlenerek uçuşlar tekrar planlandığı şekilde devam etti. Havalimanı yetkilileri, uçuş güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi aldıklarını ve uçuş trafiğinin normale döndüğünü aç