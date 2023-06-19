Olay, 10 Haziran günü Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Özel güvenlik görevlisi Hande Solmaz, gece saatlerinde sokakta beslediği kedilerine pitbull cinsi köpeğin saldırdığını görünce evinden çıktı. Solmaz, köpeğin sahibi komşusu Serkan S.'ye tepki gösterdi. İki komşu arasında çıkan tartışmada Serkan S., Solmaz’a yumruk attı. Kanlar içerisinde yere yığılan Solmaz, hastaneye kaldırıldı. Burnunda kırık olduğu tespit edilen Solmaz darp raporu alırken, Serkan S. ise gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Serkan S., sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



‘KEDİLER BENİM GİBİ HEP TARTIŞIYORDU’

Yaşadıklarını anlatan Hande Solmaz, komşusunun kedileri sevmediğini belirterek, “Bu kişi mahallemize taşındığı yaklaşık 1 yıldan bu yana sokaktaki kedilerden rahatsız oluyor. Sürekli köpeğini başıboş bırakıyor ve kedilere saldırtıyor. Köpek saldırabilir bu onun doğasında var ama komşumuz tüm mahalledeki kediler benimmiş gibi benimle hep tartışıyordu. ‘Bu kedileri buradan toplayacaksın, gideceksin yoksa katliam çıkar’, 'Seni öldürmem için 1 mermi yeter’ gibi tehditler savurdu. ‘Beni mi tehdit ediyorsun?’ dediğimde ise bana saldırdı. Darbetmeye başladı. Burnum kırıldı. Şikayetçi oldum. Darp raporu aldım. Uzaklaştırma kararı çıktı ama adli kontrolle serbest bırakıldı. Karara itiraz edeceğim. Sürekli öldürmeyle tehdit ediyor” ifadelerini kullandı. (DHA)