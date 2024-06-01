Pixar'ın 2015 yapımı başarılı animasyon filmi Ters Yüz (Inside Out), dünya genelinde 859 milyon dolarlık yüksek bir hasılat elde ederek En İyi Animasyon Film Oscar'ını kazanmıştı. Şimdi ise Ters Yüz serisinin ikinci filmi heyecanla bekleniyor. Yönetmen koltuğunda Kelsey Mann'ın bulunduğu filmin senaristliğini ise Meg LeFauve üstleniyor.

Ters Yüz 2 ne zaman vizyona girecek?

Ters Yüz 2'nin Türkiye'deki vizyon tarihi, 14 Haziran 2024 olarak belirlendi.

Ters Yüz 2'nin seslendirme kadrosu kimlerden oluşacak?

Türkçe dublajda, Neşe, Üzüntü, Korku, Öfke gibi duyguları seslendirecek isimler şu şekilde:

- Neşe - Aysun Topar

- Üzüntü - Gupse Özay

- Korku - Murat Şen

- Öfke - Ercan Demirel

Ayrıca, filme yeni eklenen "Kaygı" karakterini canlandıracak isim ise Aslı İnandık olarak açıklandı.

Ters Yüz serisinin ikinci filmi Ters Yüz 2, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen devam filminin ne gibi sürprizleri içerdiği ise şimdiden büyük bir heyecan yaratıyor. İçerdiği duygusal derinlik ve mizahi yaklaşım ile Ters Yüz serisi, animasyon severler için vazgeçilmez bir deneyim sunmaya devam ediyor.