Oscar Ödüllü Adrien Brody, İstanbul'da Film Çekecek

2002 yapımı "Pianist" filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Brody, ABD-Türk ortak yapımı olan bu projede başrol oynayacak.

Çekimler tarihi mekanda

51 yaşındaki Hollywood yıldızı Adrien Brody, yapımcılığını David Wachs ve Galip Güner'in üstlendiği "My Daughter's Friend" filminde rol alacak. Çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilecek olan filmde Brody'ye ünlü oyuncular Nicky Whelan, Laneya Grace, Shima Ryan ve Duygu Mercan eşlik edecek. Filmin yönetmen koltuğunda ise Ojan Missaghi oturacak. Ekim ayında başlayacak çekimler, Galata Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı gibi İstanbul'un tarihi mekanlarında gerçekleşecek.

Psikolojik gerilim teması

Psikolojik gerilim türündeki "My Daughter's Friend" filmi, 2025 yılında vizyona girmesi planlanıyor. Film, dünyada şöhret ve servet hayallerini gerçekleştirmek için her şeyi göze alan, görünüşte genç ve masum bir model olan Lola'nın hikayesini anlatıyor. Lola'nın bu yolda karşılaştığı zorluklar ve yaşadığı içsel çatışmalar, filmin ana temasını oluşturacak.

Adrien Brody, Türkiye'de film çekimi yapacak olmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi. İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerinin, film çekimleri için mükemmel bir arka plan oluşturacağını belirten Brody, Türk sinemaseverlerle buluşmak için sabırsızlandığını ifade etti.

Oscar ödüllü Adrien Brody'nin başrolünde yer alacağı "My Daughter's Friend" filmi, ABD-Türk ortak yapımı olarak dikkat çekiyor. İstanbul'un eşsiz tarihi mekanlarında gerçekleştirilecek çekimler, filme ayrı bir güzellik katacak. 2025 yılında vizyona girmesi planlanan bu psikolojik gerilim filmi, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde büyük ilgi görecek gibi görünüyor.