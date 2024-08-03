ABD'de istihdam artışının beklentilerin altında kalması ve işsizlik oranının 3 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından, ekonominin gücüne ilişkin endişelerle piyasalar sert bir darbe aldı. ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü eylül ayından itibaren faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın, ülkede açıklanan veriler resesyon korkularının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasına neden oldu.

İstihdam verileri ekonomik endişeleri artırdı

Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam başta olmak üzere iş gücü piyasası ve imalat sanayisine ilişkin hafta boyu açıklanan veriler, ABD ekonomisinin sağlığına ilişkin endişeleri artırdı. Temmuz ayında 114 bin kişi artan tarım dışı istihdam, beklentilerin altında kaldı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,1'den yüzde 4,3’e çıkarak Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ayrıca, özel sektör istihdamı da temmuzda sadece 122 bin kişi arttı, bu rakam piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı.

Fed'in faiz hamleleri ve piyasaların tepkisi

Fed, bu hafta politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Ancak son istihdam verileri, iş gücü piyasasındaki hızlı bozulmanın faiz politikalarının riskli olabileceğine işaret etti. İstihdam verilerinin ardından, Fed'in eylülde politika faizini 50 baz puan indirme ihtimali yüzde 70'in üzerine çıktı.

Sanayi ve inşaat verileri de hayal kırıklığı yarattı

Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) temmuzda 46,8 ile 8 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ayrıca, fabrika siparişleri haziranda yüzde 3,3 azaldı ve inşaat harcamaları yüzde 0,3 düşüş kaydetti. Bu veriler, sanayi sektörünün de ekonominin genel sağlığına ilişkin endişeleri artırdı.

New York borsasında sert düşüşler

Resesyon endişeleri Amerikan piyasalarında satış baskısını derinleştirdi. Haftanın son işlem gününde Dow Jones endeksi yüzde 1,51, S&P 500 endeksi yüzde 1,84, Nasdaq endeksi ise yüzde 2,43 değer kaybetti. Nasdaq endeksi temmuzdaki kapanış zirvesinden yüzde 10'dan fazla düşerek düzeltme bölgesine girdi.

Tahvil piyasaları ve doların tepkisi

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,79 ile Aralık 2023'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3,87'ye düştü. Dolar endeksi yüzde 1,16 azalarak 102,99'a geriledi, bu mart ayından bu yana en düşük seviyesiydi.

Avrupa ve Asya piyasalarında da düşüşler

ABD'deki resesyon endişeleri Avrupa ve Asya piyasalarını da etkiledi. Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya borsalarında ciddi değer kayıpları yaşandı. Asya'da Japonya, Güney Kore, Hong Kong ve Çin borsalarında da benzer şekilde düşüşler görüldü. Japonya Merkez Bankasının faiz artırımı olasılığı ve artan küresel resesyon endişeleri, bu bölgelerde satış baskısını artırdı.