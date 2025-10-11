Bank of America (BofA), ekim ayında yaptığı döviz ve faiz anketiyle yatırımcıların dolar beklentilerini açıkladı. Ankete göre, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına yönelik siyasi baskılar ve işgücü piyasasındaki olası yavaşlama, doların önündeki en büyük iki risk olarak öne çıkıyor.

Fed üzerindeki siyasi baskı endişesi

Yatırımcıların %32’si, özellikle Başkan Donald Trump’ın faiz indirimi çağrılarının Fed’in bağımsızlığını zedeleyebileceğini ve bunun dolar üzerinde baskı yaratabileceğini düşünüyor.

Bu oran eylül ayında %31 seviyesindeydi.

Uzmanlara göre, piyasalar artık siyasetin para politikası üzerindeki etkisini daha fazla fiyatlamaya başladı.

“Fed üzerindeki siyasi baskı arttıkça, doların küresel güvenli liman algısı zayıflayabilir.”

— Bank of America raporu

İşgücü piyasası zayıflarsa dolar zorlanabilir

Katılımcıların yine %32’si, ABD işgücü piyasasında yaşanabilecek yavaşlamanın dolar üzerinde olumsuz etki yaratabileceğini belirtti.

Bu oran eylül ayında %27 seviyesindeydi.

İstihdam piyasasındaki her zayıflama sinyali, yatırımcıların dolar talebini azaltabilir.

Ekonomistler, özellikle tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinin önümüzdeki aylarda doların yönünü belirlemede kritik rol oynayacağı görüşünde.

Güçlü ekonomik veriler dolara destek olur

Ankete katılanların %46’sı, güçlü ekonomik verilerin dolar için en önemli destek unsuru olduğunu düşünüyor.

Bu görüşü savunanların oranı eylülde %31 idi.

Yatırımcılara göre, güçlü veriler Fed’in faiz indirimi beklentilerini sınırlayarak doların değerini korumasına yardımcı olabilir.