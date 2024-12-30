Yeni haftaya dalgalı bir başlangıç yapan piyasalarda, Borsa İstanbul BİST 100 endeksi %1,35 düşüşle 9889 puana gerilerken, dolar ve gram altın fiyatlarında sınırlı yükseliş görüldü. Enflasyon verileri öncesi piyasalardaki hareketlilik yakından izleniyor.

Borsa İstanbul 10 bin altında

Geçtiğimiz hafta %3,09 değer kazanan Borsa İstanbul, haftaya satış baskısıyla başladı. Bankacılık Endeksi’nde %1,00, Holding Endeksi’nde ise %1,50 kayıp yaşandı. Analistler, endekste 9750 puanın ilk destek seviyesi olarak izlendiğini belirtiyor.

Dolar ve altın yükselişte

Bankalar arası piyasada dolar 35,33 TL seviyesine yükselerek haftaya sınırlı bir primle başladı. Cuma kapanışına göre dolar %0,60 değer kazandı.

Altın fiyatlarında ise farklı yönlü hareketler gözlemlendi. Küresel piyasalarda ons altın %0,45 kayıpla 2610 dolara çekilirken, içeride gram altın %0,30 artarak 2960 TL’ye çıktı. Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı 3000 TL sınırında işlem gördü.

Ekonomik Güven Endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Ekonomik Güven Endeksi Aralık ayında %1,8 artışla 98,8 puana ulaştı. Bu değer, piyasalardaki iyimserliği desteklerken 100 seviyesine yaklaşarak pozitif sinyaller verdi.

Bankacılık sektörü kârda

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün net kârı yılın ilk 11 ayında 583,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre kârlarda %8,9 artış yaşandı.

Önümüzdeki süreçte beklentiler

Analistler, cuma günü açıklanacak enflasyon verileri ve Merkez Bankası’nın olası hamlelerinin piyasa üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. Özellikle Borsa İstanbul’da 9750-10.000 aralığının kritik seviyeler olarak takip edileceği belirtiliyor.