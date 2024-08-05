ABD ekonomisine yönelik resesyon endişelerinin artması ve yükselen jeopolitik risklerle, piyasalar haftaya oldukça hareketli başladı. Asya piyasalarında deprem yaşanırken, kripto paralara sert satışlar geldi. Borsa İstanbul da haftaya sert düşüşle başladı ve ardından endeks devre kesti. Altın fiyatlarında kâr satışları gözlenirken, dolar/TL rekor seviyelerde...

Borsa İstanbul sert düşüşle açıldı

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 6,72 düşüşle 9.769 puandan başladı ve devre kesici devreye girdi. Bankacılık endeksi yüzde 7,79, holding endeksi yüzde 5,97 değer kaybetti.

Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününde sert düşüşle açıldı. Endeks, açılışın hemen ardından devre kesti ve işlemler geçici olarak durduruldu. Devre kesici sistemi, büyük değer kayıplarının oluşması durumunda yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmeyi amaçlıyor.

Asya piyasalarında deprem

Asya piyasalarında, ABD'deki resesyon endişelerinin etkisiyle sert düşüşler yaşandı. Tayvan Taiex endeksi yüzde 8,4, Japonya Nikkei endeksi yüzde 12 değer kaybetti.

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok altında gelmesi, Asya piyasalarında büyük kayıplara neden oldu. Uzmanlar, bu derece sert satışların panik etkisiyle gerçekleştiğine dikkat çekiyor.

Kripto paralarda sert satışlar

Kripto paralar, küresel piyasalardaki riskten kaçınma krizinden etkilenerek büyük değer kayıpları yaşadı. Bitcoin, 50 bin doların altına düşerken, Ethereum yüzde 25 kayıp yaşadı.

ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişeleri, kripto para piyasalarında büyük satış dalgalarına yol açtı. Lider kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 18 değer kaybederek yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesine indi.

Altın fiyatlarında kar satışları

Ons altın, resesyon endişeleri ve Fed'in faiz indirimine yönelik beklentilere rağmen kâr satışlarının etkisiyle düştü. Gram altın ise tarihi rekorunu yeniledi.

Ons altın, ABD'deki ekonomik gelişmelere rağmen kâr realizasyonunun etkisiyle negatif seyrediyor. Gram altın ise dolar/TL'nin yükselmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolar/TL rekor seviyelerde

Dolar, yeni haftaya hızlı başladı ve Türkiye piyasalarının açılışıyla 33,3647 TL'ye kadar yükseldi. Kur, tüm zamanların en yüksek seviyesinde hareket ediyor.

Dolar fiyatları, haftanın ilk işlem gününde Türkiye piyasalarının açılışıyla rekor seviyelere ulaştı. Kur, uluslararası piyasalarda da yüksek seviyelerde seyrediyor.