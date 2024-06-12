Küresel piyasalar bugün ABD'den gelecek enflasyon verileri, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklanmış durumda. Piyasaların, bu önemli veriler ve mesajlarla yön bulması bekleniyor.

ABD enflasyon verisi Türkiye saati ile 15.30'da açıklanacak. Fed’in faiz kararı ise 21.00'da, ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı 21.30'da gerçekleşecek. Piyasalar, Powell'ın açıklamalarında bankanın gelecekteki adımlarına ilişkin ipuçları arayacak.

Fed faiz kararı öncesinde belirsizlik

Son dönemde ABD'den gelen makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi, Fed'in faiz indirimine ne zaman gideceğine dair belirsizliği artırıyor. Bugün yayımlanacak "nokta grafiği"nin olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlaması hakkında ipuçları sunması bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 57, Kasım ayında ise yüzde 88 olarak değerlendiriliyor.

Avrupa'da tahvil faizleri zirvede

Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir gözlemlenirken, tahvil faizleri son 8 ayın zirvesine çıktı. Almanya başta olmak üzere yoğun veri gündemi Avrupa piyasalarının odağında. Hafta sonu Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın öne çıkması, bölgedeki siyasi belirsizliği artırdı ve tahvil faizlerinde yükselişe neden oldu.

Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi, erken seçim kararının ardından 23 baz puan artışla yüzde 3,33 seviyesine yükselerek 10 Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Diğer Avrupa ülkelerinin 10 yıllık tahvil faizleri de benzer şekilde Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyelerini gördü.

Analistlerin görüşleri

Analistler, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtiyor. Powell'ın açıklamaları, bankanın gelecekte atacağı adımlara dair önemli işaretler verebilir. Bu nedenle, yatırımcılar ve analistler dikkatlerini Fed kararlarına ve sonrasında yapılacak açıklamalara çevirmiş durumda.