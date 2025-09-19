Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medya üzerinden 26 farklı hisse senediyle ilgili yanıltıcı paylaşımlarda bulunup eş zamanlı piyasa işlemleri yapan Mürşide Yılmaz’a toplam 9 milyon 622 bin TL idari para cezası uyguladı. Kararda, eylemler “piyasa bozucu faaliyet” olarak nitelendirildi.

26 hisseyi kapsayan ceza

SPK kararına göre ceza kapsamındaki hisseler şunlar:

AHGAZ, ALCTL, ALKIM, ASGYO, ASTOR, BERA, CEMTS, CVKMD, EUREN, GEREL, GRTRK, HEKTS, IPEKE, KARSN, KCHOL, KLMSN, KONYA, MAKTK, OYAKC, PEKGY, PETKM, SASA, TABGD, THYAO, TTKOM, TUPRS.

Yılmaz’ın bu hisselerle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları ve eş zamanlı işlemler, yatırımcı kararlarını etkileyen manipülatif faaliyetler olarak değerlendirildi.

Gerekçe: Piyasa bozucu eylem

SPK, VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 6’ncı maddesi uyarınca işlem yaptı. Tebliğe göre:

"Sosyal medyada, internet sitelerinde veya benzeri mecralarda yapılan, yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki yanıltıcı, yanlış veya gerçeğe aykırı bilgi verilmesi piyasa bozucu eylem sayılır."

Bu düzenleme, sermaye piyasalarının güvenilirliği açısından manipülatif paylaşımlara ağır yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.

İçerik çıkarma ve erişim engeli

SPK, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 101/3 maddesi uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne (ESB) bildirimde bulundu. Bu kapsamda, Mürşide Yılmaz’ın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar için içerik kaldırma ve erişim engeli süreci başlatılacak.