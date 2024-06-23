Ekonomistlerin beklentisi, politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulması yönünde.

TCMB Toplantısı ve Faiz Kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 27 Haziran Perşembe günü toplanacak. Karar, aynı gün saat 14.00’te açıklanacak. Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılmıştı.

Ekonomistlerin Beklentileri

Ekonomistlerin beklentileri, politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde. Piyasa katılımcılarının tamamı, faizde bir değişiklik beklemiyor. Ayrıca, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 50 olarak hesaplandı.

Yıl Sonu Politika Faizi Öngörüleri

Yıl sonu politika faizi beklentileri farklılık gösteriyor:

• 3 ekonomist yıl sonunda faizin yüzde 50 olacağını öngörüyor.

• 1 ekonomist yüzde 47,5,

• 1 ekonomist yüzde 45,

• 1 ekonomist yüzde 44,

• 2 ekonomist ise yüzde 40 olacağını tahmin ediyor.

Piyasa Katılımcıları Anketi

TCMB’nin piyasa katılımcıları anketine göre, cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 37,11’den yüzde 35,90’a düştü.

Piyasalarda Beklentiler ve Olası Etkiler

Piyasalar, TCMB’nin faiz kararını yakından takip ediyor. Faiz oranının sabit bırakılması, piyasalarda istikrar algısını güçlendirebilir. Ancak, olası bir faiz indirimi veya artışı, piyasalarda dalgalanmalara neden olabilir.