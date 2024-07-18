Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti'nin ortak çalışması sonucu PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında görevli oldukları belirlenen Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş, İstanbul'da yakalandı. İkilinin PKK adına farklı faaliyetlerde bulundukları ve terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandıkları bildirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonu, PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasına yönelik önemli bir başarıyla sonuçlandı. Operasyon kapsamında, 'Halil' kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş'ın, örgütün Türkiye'deki istihbarat faaliyetlerini yürüttükleri tespit edildi.

Sadık Topaloğlu'nun, Irak'ın Kandil bölgesine giderek örgütün istihbarat eğitimlerine katıldığı ve burada örgüt sorumlularıyla temas halinde olduğu belirtildi. Ayrıca Türkiye'de gazeteci kılığında dolaşarak terör örgütü adına bilgi topladığı da ortaya çıkarıldı.

Mehmet Savaş ise PKK adına finans faaliyetlerini yürüttüğü ve paravan şirketler aracılığıyla Suriye'deki örgüt mensuplarına malzeme sağladığı belirlendi. Operasyonla birlikte şahısların gözaltına alındığı ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla cezaevine gönderildikleri açıklandı.

Operasyon, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını ve istihbarat gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Güvenlik birimleri, PKK'nın Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.