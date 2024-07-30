Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkili operasyonları sonrası ağır darbeler alan terör örgütü PKK, eylemlerine Suriye'de devam ediyor. Son olarak, PKK/YPG'nin Rakka ve Münbiç'ten 3 çocuğu kaçırdığı bildirildi. Çocukların, örgütün sözde eğitim kamplarına götürüldüğü ve aileleriyle iletişimlerinin kesildiği belirtiliyor.

Suriye'nin Münbiç ilçesinden 13 yaşındaki A.F.C. ve Rakka'dan 14 yaşındaki A.A.S. ile 15 yaşındaki M.A.A., PKK/YPG teröristleri tarafından kaçırıldı. Bağımsız Kürt Rabıtası Sözcüsü Redor el-Ahmed, kaçırılan çocukların aileleriyle iletişimlerinin engellendiğini ve çocukların silahlı eğitim için kamplara götürüldüğünü açıkladı.

Daha önce de çocukları kaçırmışlardı

Yılın başından bu yana PKK/YPG'nin Halep, Rakka, Deyrizor ve Haseke illerinde işgal ettiği bölgelerde 35’ten fazla çocuğu kaçırdığı rapor edildi. Bu çocukların da benzer şekilde silahlı kadroya katılmak üzere eğitime alındığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler’in 2023 yılına ilişkin "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, PKK/YPG ve bağlı yapılanmaların Suriye'de 231 çocuğu zorla silahlı kadrosuna kattığı açıklanmıştı. Rapor, örgütün 8 çocuğu öldürdüğünü veya sakat bıraktığını, 31 okul ve hastaneyi ise askeri amaçlarla kullandığını belirtiyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, raporda şu ifadeleri kullanmıştı: "Suriye'de çocuklara karşı yapılan yüksek ağır ihlal sayısı endişe verici. Uluslararası insancıl hukuka ve uluslararası insan hakları hukukuna uyulması, tüm çocukların koşulsuz ve derhal serbest bırakılması, okul ve hastanelere saldırıların durması ve bu binaların askeri amaçlarla kullanılmaması gerek."