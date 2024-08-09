Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması deşifre edildi. "Özgür Öğrenci İnisiyatifi" adı altında örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 17 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler arasında yer alan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan E.K., PKK'nın üniversite öğrencilerini nasıl örgüte çektiğine dair çarpıcı itiraflarda bulundu.

Üniversite hayali kabusa döndü

E.K.'nin ifadesine göre, Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümüne 2020 yılında başlayan genç, çevrim içi eğitim döneminde üniversitenin WhatsApp gruplarına dahil oldu. Bu gruplar aracılığıyla tanıştığı Berivan K., onu Diyarbakır'da düzenlenen bir HDP Gençlik Kongresi'ne götürdü. E.K., burada katıldığı etkinliklerde PKK lehine sloganlar atıldığını ve örgütsel faaliyetlerin legal görünümlü toplantılar altında yürütüldüğünü fark etti.

PKK'nın gençlik yapılanması nasıl çalışıyor?

İtiraflarına göre, PKK'nın üniversitelerdeki stratejisi oldukça sofistike. "Özgür Öğrenci İnisiyatifi" adı altında hareket eden bu yapı, Batı illerinde dar bir çerçevede faaliyet gösterirken, Doğu ve Güneydoğu illerinde "Yurtsever Gençlik Hareketi" adı altında daha geniş bir alanı kapsıyor. PKK üst yönetimi tarafından belirlenen konular, ANF gibi örgüt yayın organları üzerinden gençlere iletiliyor ve eylemler başlatılıyor. E.K., bu süreçte ideolojik eğitimlerin yapıldığını ve gençlerin PKK'nın kırsal kadrosuna katılmak üzere hazırlandığını da ifade etti.

Kod adlar ve gizli haberleşme yöntemleri

İddianamede yer alan bilgilere göre, eylemler öncesinde örgütsel haberleşme için Signal ve WhatsApp gibi uygulamalar kullanılıyor. Ayrıca, "Ronak" isimli dergi üzerinden örgütsel yazılar toplanıyor ve finansman sağlanıyor. PKK lehine yapılan bu eylemler, legal görünümlü toplantılarla maskeleniyor, basına yansıtılırken doğrudan örgüt adı kullanılmıyor.

20'şer yıla kadar hapis cezası

İddianamede, 17 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 7 yıl 6'şar aydan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.