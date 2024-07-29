Van Emniyet Müdürlüğü, şehir içinde terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre ederek önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Türk polisi, terör örgütlerinin şehirdeki etkilerini kırmak amacıyla yürütülen çalışmalarda 11 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan açıklamada, PKK/KCK ve dini istismar eden terör örgütleriyle bağlantılı oldukları belirlenen şahısların yasal işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonun iki ana hedefe yönelik yapıldığı belirtildi. İlk olarak, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. İkinci olarak ise dini istismar eden terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen soruşturmalar çerçevesinde 3 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Bu operasyonlar, bölgedeki terörist faaliyetlerin engellenmesi ve güvenlik durumunun iyileştirilmesi amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türk güvenlik güçleri, terörle mücadele kapsamında yürütülen bu operasyonlarla, terör örgütlerinin şehir içindeki faaliyetlerini ve etkilerini minimize etmeyi hedefliyor. Van Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadele çalışmalarının devam edeceğini ve terör örgütlerine karşı kararlı bir duruş sergileneceğini ifade etti. Bu tür operasyonların, bölgedeki güvenlik durumunu iyileştirmek ve vatandaşların huzurunu sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği vurgulandı.