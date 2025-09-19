Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 19 Eylül Gaziler Günü töreninde yaptığı konuşmada, PKK ve iltisaklı tüm gruplara terör faaliyetlerini derhal durdurma çağrısı yaptı. Bakan Güler, bölgede hiçbir terör örgütünün kök salmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Bakan Güler’den terör örgütlerine çağrı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MSB Atatürk Kültür Sitesi’nde düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü Töreni’nde yaptığı konuşmada, “PKK ve iltisaklı tüm gruplar, yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli. Başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren tüm uzantıları koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir” ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye hedefi

Bakan Güler, konuşmasında iktidarın “Terörsüz Türkiye” hedefiyle hareket ettiğini belirterek, şu açıklamaları yaptı:

“Bugün 40 yılı aşkın süredir ülkenin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden terör belasından kurtulmak, milletin önüne konulan engelleri ortadan kaldırmak ve evlatların geleceğini teminat altına almak için ‘terörsüz Türkiye’ hedefine kararlı bir şekilde yürüyoruz. Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına, farklı adlar altında faaliyet yürütmesine asla izin vermeyeceğiz.”

“Pazarlık yok” vurgusu

Bakan Güler, sürece ilişkin iddialara da yanıt verdi:

“Bu süreçte atılacak tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecek, gazilerimizin onuruna ve verdikleri emeklere zarar vermeyecektir. Milletimizin birliğini, kardeşliğini ve güvenliğini zedeleyecek hiçbir adım atılmamıştır ve bundan sonra da atılmayacaktır. Türkiye, asırlara uzanan derin devlet aklı ve milli tarih şuurundan ilham alarak süreci en kapsamlı şekilde yönetmektedir.”

Bakan, çocukların barış ve kardeşlik ortamında büyümesini temin ederek, şehitlerin mirasını yaşatma ve gazilerin ailelerine minnettarlık gösterme görevini vurguladı.

Bakan Yaşar Güler sözlerine şöyle devam etti: