MİT ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nın uzun süredir titizlikle yürüttüğü istihbari çalışmalar, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının yurtdışındaki faaliyetlerini deşifre etmeyi hedefliyordu. Bu kapsamda, örgütün İsveç’teki kadın yapılanması sorumlularından biri olan İsveç vatandaşı Zozan Baransson'ın Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

Mardin'de yakalandı

Zozan Baransson’ın Türkiye'de bulunduğuna dair alınan istihbarat üzerine Mardin’in Nusaybin ilçesinde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. MİT ve Jandarma ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu, Baransson, saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı.