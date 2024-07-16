Mersin merkezli olarak Diyarbakır'da da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

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Kapsamlı çalışma, eş zamanlı operasyon

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sonucunda terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonu ile Mersin ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

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Örgütsel dökümanlar ele geçirildi

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ve çeşitli materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin devamı için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Editör: Büşra Babur