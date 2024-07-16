Mersin merkezli olarak Diyarbakır'da da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Kapsamlı çalışma, eş zamanlı operasyon

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sonucunda terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonu ile Mersin ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Örgütsel dökümanlar ele geçirildi

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ve çeşitli materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin devamı için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.