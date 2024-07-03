Irak’ın kuzeyindeki köylere giren PKK teröristleri, sivilleri kalkan yaparak Türk güvenlik güçlerine havan atışı yapmıştı. Yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe veren teröristler, şimdi de Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurdu. Dergele köyünü tamamen ateşe veren teröristler, köylülerin hayatını hiçe saydı.

"Teröristler sonlarından kurtulamayacak"

Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyonları sırasında masum sivillerin, çevrenin ve doğanın zarar görmemesi için dikkatli davranıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, teröristlerin kendilerini bekleyen sonun kaçınılmaz olduğu vurgulandı: “Teröristler ne yaparsa yapsın, kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacaklar.”