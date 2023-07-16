Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde saldırı hazırlığında olan bir grup terörist, İHA tarafından tespit edildi. Bölgede gerçekleştirilen hava destekli operasyon ile terörist grup etkisiz hale getirildi. İncelemede, teröristlerden kimliği tespit edilenlerden birinin 'Devrim Garzan' kod adlı Bilal Onat, diğerinin ise 'Sidar Amed' kod adlı Mazlum Yılmaz olduğu belirlendi. Onat'ın terör örgütü PKK'nın sözde Avaşin eyalet yönetimi üyesi olduğu bildirildi.