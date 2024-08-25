Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde kurumlar genel sorumlusunu etkisiz hale getirdi. 'Tekin Guyi' kod adıyla bilinen Abdülhamit Kapar, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda etkisiz hale getirildi. Kapar, PKK'nın Suriye'deki en önemli sözde sorumlusuydu.

Kapar'ın rolü

Abdülhamit Kapar, PKK'nın Suriye kolu YPG bünyesinde çok sayıda önemli birimin sorumlusuydu. Maliye birimi, lojistik birimi, enternasyonaller taburu, kurye birimi, sanayi birimi, hapishaneler ve tünel inşaatı gibi çeşitli alanlarda etkin rol oynuyordu. Bu birimlerin koordinasyonundan sorumlu olan Kapar, örgütün Suriye’deki stratejik yapılanmasında kritik bir pozisyona sahipti.

Türk askerine yönelik saldırılar

Kapar, 15 Mayıs 1992'de Şırnak Uludere Taşdelen Jandarma Karakolu'na düzenlenen ve 26 askerin şehit olduğu, 2 askerin kaçırıldığı eylemi organize etmişti. Bu eylem, Kapar'ın uzun yıllar MİT'in hedef listesinde olmasına neden olmuştu. Terör arananlar listesinde 'yeşil' kategorisinde yer alan Kapar, Türk askerinin kanını yerde bırakmamak için özel olarak takip ediliyordu.

Geçmiş operasyonlar

32 yıllık örgüt üyesi Kapar, 2021 yılında MİT’in Derik’te düzenlediği bir operasyondan sağ kurtulmuş ve izini kaybettirmeye çalışmıştı. Ancak, bu çabası başarılı olamadı. MİT ajanları, Kapar’ın Kamışlı’da olduğunu belirleyerek, ona yönelik bir operasyon başlattı.

Kapar'ın örgüt içindeki geçmişi

Abdülhamit Kapar, 1992 yılında PKK/KCK'ya katıldı ve Irak’ın Mahmur Kampı, Haftanin ve Hakurk bölgelerinde faaliyet gösterdi. 2011’den itibaren örgütün askeri eğitim faaliyetlerinde sorumlu düzeyde yer aldı. 2014'te Irak/Sincar'da sözde sorumlu olarak görev yaptı ve 2016 yılında Haftanin’de gümrük ve asayiş sorumlusuydu. 2017'de Sincar’da PKK/YBŞ genel sorumlu yardımcılığı yaptıktan sonra, 2018'de Suriye'ye geçerek PKK/YPG'nin Derik eyaletinde kurye sorumlusuydu. En son olarak 2021 yılından itibaren PKK/YPG'nin sözde kurumlar genel sorumlusuydu.