Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen bir operasyon sonucunda, örgüte ait bir erzak deposunda yaşam malzemeleri ele geçirildi. Operasyon, bölgedeki terör faaliyetlerini engellemek ve muhtemel sığınakları tespit etmek amacıyla gerçekleştirildi.

Erzak deposunda yaşam malzemeleri bulundu

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları neticesinde Karlıova’da PKK/KCK mensuplarına ait bir erzak deposu tespit edildi. Terör örgütü tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı belirlenen tek odalı depoda yapılan aramalarda, çeşitli yaşam malzemeleri bulundu. Bu malzemeler arasında yiyecek ve diğer günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünler yer aldı.

Malzemeler imha edildi, sığınak kullanılamaz hale getirildi

Ele geçirilen yaşam malzemeleri, operasyon bölgesinde güvenli bir şekilde imha edildi. Aynı zamanda, sığınak kullanılmaz hale getirildi ve operasyonun amacına ulaşılmış oldu. Bu operasyon, terör örgütünün lojistik destek ağını kesmeyi ve bölgedeki güvenliği artırmayı hedefledi.

Şehit Jandarma Komando Er Mehmet Kaplan-12 operasyonu

Karlıova’da icra edilen "Şehit Jandarma Komando Er Mehmet Kaplan-12 Operasyonu", terör örgütü PKK’nın bölgedeki etkisini kırmak ve muhtemel tehditleri bertaraf etmek amacıyla gerçekleştirildi.