Terör örgütü PKK/YPG’nin Mazlum Kobane kod adıyla bilinen elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Türkiye’ye yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gdh Haber'in haberine göre Şahin, yaptığı açıklamada Suriye’nin toprak bütünlüğü ve Türkiye’nin bölgede yapıcı bir rol üstlenmesi gerektiğine dair mesajlar verdi.

"Anlaşmazlıklar diyalogla çözülmeli"

Mazlum Kobane, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda yeni Suriye yönetimiyle hemfikiriz ama çözülmesi gereken detaylar var."

"Türkiye, Suriye'nin tamamında yapıcı bir rol üstlenebilir. Anlaşmazlıkların diyalogla çözülmesini istiyoruz."