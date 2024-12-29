Terör örgütü PKK/YPG, son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a ait olduğu iddia edilen açıklamalarla kamuoyunu yanıltmaya çalıştı. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddiaları kesin bir şekilde yalanladı.

PKK/YPG'nin propaganda hesaplarından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan’ın "Kürtlerin Suriye'de barınmasına izin verilmeyeceği" yönünde açıklama yaptığı öne sürüldü. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve Bakan Fidan’ın açıklamalarının yanlış bir şekilde çarpıtıldığını belirtti.

Sadece teröristlere karşı mücadele ediliyor

DMM, açıklamasında Bakan Fidan’ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde PKK/YPG gibi terör örgütlerinin Suriye’de barınmasına izin verilmeyeceğini vurguladığını hatırlattı. Fidan’ın, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaları desteklediğini belirttiği ifade edildi. Bakan Fidan’ın açıklamalarının, etnik kimliklere ya da inançlara yönelik değil, sadece terör örgütleriyle ilgili olduğunu belirten DMM, “Fidan, terör örgütlerini doğrudan isimlendirerek hedef almıştır” dedi.

Sahte haber ve yalanlara itibar edilmemeli

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, PKK/YPG'nin kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabalarını şiddetle kınayarak, bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.