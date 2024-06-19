Sevilen popçu Hande Yener, bayramın üçüncü günü Çeşme'de gündüz konseri verdi. Güneşli ve sıcak hava sanatçının sahne performansı ve şovlarıyla daha da ısındı.

Çeşme Kali Beach’te ‘Happy Hour’ etkinliği kapsamında sahneye çıkan başarılı şarkıcıyı dinlemeye gelenler, kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Sahneye yine her zamanki gibi sıra dışı bir kostümle çıkan güzel sanatçı Hande Yener, söylediği hareketli şarkılarla mekanı dolduran hayranlarına yüksek tempolu bir yaz günü yaşattı. Bayram tatili süresince tatilci akınına uğrayan Çeşme’de yaşanan trafik yoğunluğuna takılan ünlü sanatçı konsere biraz gecikmeli olarak başladı. Sahneye çıkar çıkmaz hayranlarına teşekkür eden Hande Yener, “Biraz geciktim kusura bakmayın. Bayramınızı kutluyorum, sizleri çok seviyorum. Bu gecikmeden dolayı bana trip atmayın sakın. Dışarıda feci bir trafik var. Ne kadar çabaladıysak yetişemedik. Anca helikopterle gelmemiz lazımdı” dedi.