Gölcük Belediyesi yaz spor etkinlikleri kapsamında geleneksel olarak düzenlenen plaj voleybolu turnuvası, bu yıl da rekor katılımla başladı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi yaz spor etkinlikleri; Kum Futbolu Turnuvası’nın ardından Plaj Voleybolu Turnuvası ile devam ediyor. Spor Kenti Gölcük'te heyecanlı mücadelelere sahne olan Kum Futbolu Turnuvası’ndan sonra; bu yıl 229 takım 495 sporcunun rekor katılım sağlandığı Plaj Voleybolu Turnuvası başladı.

BAŞKAN SEZER GENÇLERE BAŞARILAR DİLEDİ

Turnuvanın açılışına katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gençlerin çekişmeli maçlarını ilgiyle takip etti. Başkan Sezer, “Turnuvamıza, çok büyük ilgi gösteren gençlerimize üstün başarılar diliyor, hafta sonu da devam edecek, spor şölenimize izleyici olarak katılan ailelere ve hemşehrilerimize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.