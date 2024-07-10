Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmeler devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), ve İYİ Parti milletvekilleri, teklifin kamuda tasarruf ve verimlilik sağlamaktan ziyade algı oluşturmaya yönelik olduğunu belirtti.

Tasarruf tedbirleri ve muhalefetin tepkileri

CHP: "Algı oluşturmaya yönelik"

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, kanun teklifinin kamuda tasarruf ve verimliliğe ilişkin gerçekçi bir içerik taşımadığını, sadece algı oluşturmaya yönelik olduğunu savundu. Türeli, "Bugün ülkedeki milyonlarca insanın canını yakan, milyonlarca insanı yoksullaştıran bir süreç var ve bu konuda 22 yılda atılmış hiçbir adım yok, tasarruf paketinde de yok" ifadelerini kullandı.

Türeli ayrıca, belediye ve il özel idarelerinin vergi gelirleri payından yapılacak kesinti oranının artırılmasının tüm belediyeler için yanlış bir uygulama olduğunu belirterek, "Sadece CHP'li belediyeler değil, tüm belediyeler için bu son derece yanlış bir uygulama, böyle tasarruf olmaz. Belediyelerin elini kolunu bağlarsınız. Bu madde kanun teklifinden çıkartılmalı" dedi.

İYİ Parti: "Dar gelirli vatandaşlar üzerinden tasarruf yapılıyor"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, teklifte gerçek anlamda bir tasarruf olmadığını belirterek, "Bu hükümet, dar ve sabit gelirlilerinin gelirleri üzerinden ciddi şekilde tasarruf ediyor" ifadesini kullandı. Usta, belediyelerin finansman sıkıntıları yaşadığına ve yerel seçim sonrasında belediyelerin gelirlerine yönelik düzenlemelerin manidar olduğuna dikkat çekti.

AK Parti ve MHP'nin görüşleri

AK Parti: "Mali disiplin güçlendirilecek"

AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, teklifin mali disiplini güçlendirmek ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla hazırlandığını söyledi. Altınsoy, "Mali disiplini güçlendirmek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla uygulamaya konulan maliye politikası çerçevesinde kamuda tasarrufların artırılması ve bu bağlamda harcama kontrolü önem arz etmektedir" dedi.

MHP: "Disiplin hükümleri doğru"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kamudaki üst düzey görevlilerin ücretlerine yönelik hükmü olumlu olarak değerlendirdi ve genel aydınlatma giderleriyle ilgili düzenlemeyi desteklediklerini belirtti. Kalaycı, "Şu parti, bu parti meselesinin olmadığını düşünüyorum. Çünkü neticede her siyasi partinin yönetiminde olan mahalli idareler var" diye konuştu.