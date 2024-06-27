Ürün çeşitliliğinin yanı sıra güçlü dağıtım ağıyla da bilinen Eker Süt Ürünleri, Plasiyer Günü'nü coşkuyla kutladı. Bu özel günde bir araya gelen çalışanlar, tüm Türkiye’ye ürünlerin dağıtılmasını sağlayan plasiyerlere yardımcı oldu.BURSA (İGFA) - Bu yıl 26 Haziran'da kutlanan Plasiyer Günü'nde tüm yönetim ekibi ve çalışanlar, her koşulda Eker lezzetlerini tüketiciyle buluşturan plasiyerlerle birlikte sahadaydı.

Eker ekipleri, araçların kullanılmasından ürünlerin taşınmasına kadar sürecin farklı aşamalarında plasiyerlere destek oldu. "Lezzeti Zirveye Taşıyan Ekip" mottosuyla yapılan Plasiyer Günü’nde, dayanışma duygusunun ve ekip ruhunun ön plana çıktığı anlar yaşandı. Plasiyerler ve diğer çalışanlar, birlikte geçirdikleri günü unutulmaz kılmak amacıyla sosyal medyada paylaşımlar yaptı.

Plasiyer Günü hakkında değerlendirmede bulunan Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, "Eker olarak, geniş dağıtım ağımızla üretimdeki gücümüzü destekliyoruz. Dağıtımdaki başarımızı sahadaki kahramanlarımız olan plasiyerlerimize borçluyuz. Yüzlerce plasiyerlerimiz her gün 46 bölge depomuzdan hareket ederek tüm Türkiye’ye ürünlerimizi ulaştırıyor. Eker lezzetlerini zirveye taşıyan plasiyerlerimizle gurur duyuyoruz. Zorlu bir görevi başarıyla yerine getiren arkadaşlarımızı onurlandırırken, sektöre de örnek olmak amacıyla Plasiyer Günü’nü düzenliyoruz. Eker ailesini bütünleştiren ve aramızdaki bağı kuvvetlendiren bu özel güne katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.