Kaliforniya Politeknik Eyalet Üniversitesi'nden yapılan yeni bir çalışma, plastik su şişelerinde yaygın olarak bulunan BPA kimyasalının tip 2 diyabet riskini artırabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, sağlıklı yetişkinler üzerinde yaptıkları deneylerde, günlük olarak alınan 50 mikrogram BPA'nın insülin hormonuna duyarlılığı azalttığını tespit etti. Bu bulgular, ABD Çevre Koruma Ajansı'na BPA güvenli sınırlarının gözden geçirilmesi çağrısında bulunulmasını gerektiriyor. Uzmanlar, BPA içermeyen paslanmaz çelik veya cam kapların kullanımının diyabet riskini azaltabileceğini öneriyor.

Halk sağlığını tehdit ediyor!

Son zamanlarda Eco-Environment & Health akademik dergisinde yayımlanan bir çalışma, güneş ışığına maruz kalan plastik su şişelerinin zararlı kimyasallar salabileceğini ortaya koymuştu. Araştırmada, 6 farklı plastik su şişesinden salınan uçucu organik bileşikler (VOC'ler) incelenmiş ve bazı şişelerin kanserojen etkisi bilinen n-heksadekan gibi toksik organik bileşikler saldığı belirlenmişti. Bu bulgular, plastik şişelerin sağlpet ık üzerindeki potansiyel risklerini vurgulayarak, endüstri düzenlemelerinin sıkılaştırılması çağrısını güçlendiriyor. Amerikan Diyabet Birliği Bilimsel ve Tıbbi Baş Sorumlusu Robert Gabbay, "Bu, halk sağlığı politikalarının ve bilinçli önlemlerin acil olarak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor" dedi.