Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında normal sezonu 2. sırada bitiren ve saha avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe Beko ile normal sezon 3.’sü Beşiktaş Emlakjet kozlarını paylaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.
Fenerbahçe'den 30 maçta 25 galibiyet
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonunu 30 maçta 25 galibiyetle ikinci sırada noktalarken play-off çeyrek finalinde Aliağa Petkimspor’u 2-0 ile turnuva dışına itti.
30 maçta 21 galibiyet aldı
Beşiktaş Emlakjet ise bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 30 maçta 21 galibiyet elde ederken normal sezonu üçüncü sırada bitirdi. Siyah-beyazlılar play-off çeyrek finalinde ise Manisa Büyükşehir Belediyespor’u 2-0 ile geçti.
Eşleşmelerde 3 galibiyete ulaşan takımlar finale yükselecek.