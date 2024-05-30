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Beşiktaş Emlakjet ise bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 30 maçta 21 galibiyet elde ederken normal sezonu üçüncü sırada bitirdi. Siyah-beyazlılar play-off çeyrek finalinde ise Manisa Büyükşehir Belediyespor’u 2-0 ile geçti. Eşleşmelerde 3 galibiyete ulaşan takımlar finale yükselecek.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonunu 30 maçta 25 galibiyetle ikinci sırada noktalarken play-off çeyrek finalinde Aliağa Petkimspor’u 2-0 ile turnuva dışına itti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında normal sezonu 2. sırada bitiren ve saha avantajını elinde bulunduran Fenerbahçe Beko ile normal sezon 3.’sü Beşiktaş Emlakjet kozlarını paylaşacak.

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